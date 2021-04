Enrico Dueñas le hace honor a El Salvador con un detalle en su indumentaria

Enrico Dueñas mostró uno de los elementos en su indumentaria, el cual tiene un detalle especial que hace honor a El Salvador.

Enrico Dueñas ratificó en los últimos días su decisión de representar a la Selección de El Salvador, luego de que le llegara una oferta de la federación de Finlandia (nación con la que podría jugar al ser el lugar de origen de su madre). Esto contentó al pueblo cuscatleco, teniendo en cuenta el talento que demostró el nacido en Países Bajos durante el Preolímpico de la Concacaf con La Selecta Sub-23.

"No hay nada que hablar, porque voy a jugar por El Salvador. El Vitesse recibió una carta de la Federación Finlandesa de Fútbol, pero para mí no hay punto. Ya me contactó la Federación Salvadoreña de Fútbol para jugar los partidos de junio, y me siento muy bien de recibir esta convocatoria", había manifestado el jueves según El Gráfico.

Además de llevarlo en el corazón, ahora también llevará ese sentir patrio en su indumentaria. Es que el joven oriundo del viejo continente publicó en sus historias de Instagram los nuevos botines Adidas Copa Sense que utilizará, los cuales están personalizados con las iniciales de su nombre a un lado y la bandera de El Salvador por el otro.

Los botines personalizados de Enrico Dueñas con la bandera de El Salvador

Los legionarios que se unirán a La Selecta en las Eliminatorias

Además de Enrico Dueñas, habrá otros dos legionarios que serán convocados por Carlos de los Cobos para los partidos que El Salvador mantendrá ante Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Antigua y Barbuda. Estos son Joshua Pérez (Ibiza, Segunda División B de España) y Eriq Zavaleta (Toronto FC, MLS).

¿Cuándo jugará El Salvador sus dos partidos restantes por Eliminatorias?

La Selecta jugará contra las Islas Vírgenes de los Estados Unidos el 5 de junio; mientras que hará lo propio el 8 de junio ante Antigua y Barbuda, duelo que seguramente definirá al combinado que avanzará a la Segunda Ronda.