Noticias Keylor Navas es nominado al Equipo del Año 2020 de la UEFA

Keylor Navas no solo fue nominado a los premios The Best de la FIFA, sino que también la UEFA lo incluyó en la terna del Equipo del Año 2020 de la UEFA.

Publicada el 01/12/2020 - 16:53 HS