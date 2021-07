Jamaica vs. Surinam: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego de Copa Oro en Centroamérica

Jamaica vs. Surinam abrirán mañana el Grupo C de la Copa Oro. Entérate a qué hora y en qué canal ver el juego en Centroamérica.

La Copa Oro 2021 ya inició. Jamaica vs. Surinam disputarán la 1° fecha del Grupo C, en el que están Costa Rica y Guadalupe. Los Reggae Boyz, que no tuvieron mucha actividad en el último tiempo al igual que sus rivales, buscarán demostrar por qué son los favoritos para llegar lejos en el torneo. Mientras que los caribeños intentarán, con sus armas, hacer un digno papel.

Jamaica vs. Surinam: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se dará mañana, lunes 12 de julio, a las 16:30 de Centroamérica (17:30 de Panamá), en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Se podrá ver por ESPN 2 en toda Centroamérica; Teletica, Repretel y TD Mas (Costa Rica); Canal 4 TCS (El Salvador); Deportes TVC y Telesistema (Honduras); y Flow Sports (Panamá).

Jamaica vs. Surinam: cómo llegan los locales

Los jamaiquinos tienen muy buen jugadores, con Leon Bailey como su máxima figura, y podrían sumarse más de cara al octogonal. Sin embargo, pese a haber hecho una buena Nations League en la Liga B (16 punto en 6 partidos jugados; 21 goles a favor y 1 en contra), en sus últimos tres amistosos no tuvieron el mejor desempeño: cayeron 4-0 ante Japón sub-23, empataron 1-1 con Serbia y perdieron 4-1 frente a Estados Unidos.

Jamaica vs. Surinam: cómo llegan los visitantes

Surinam, uno de los más débiles del grupo, viene de jugar cuatro encuentros de Eliminatorias en el Grupo B: ganó los primeros tres: Islas Caimán (3-0), Aruba (6-0) y Bermudas (6-0), pero tuvo la mala fortuna de enfrentarse a Canadá en el duelo decisivo de la última fecha, el cual perdió 4-0 y su andar se vio trunco. Nigel Hasselbaink fue el goleador y es quien se posiciona como su mejor valor para la Copa Oro.

Jamaica vs. Surinam: útimo encuentro entre ambos

La última vez que los dos seleccionados se vieron las caras fue el 17 de noviembre de 2018, en la clasificación a la Nations League. Jamaica se impuso 2-1 con goles de Cory Burke y Darren Mattocks, mientras que Donnegy Fer marcó el descuento para Surinam.