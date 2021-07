Costa Rica vs. Guadalupe: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego de Copa Oro en Centroamérica

La Copa Oro 2021 comenzó, y con ella la ilusión de los fanáticos. Costa Rica vs. Gaudalupe será el encuentro encargado de cerrar la primera fecha del Grupo C, que completan Jamaica y Surinam. Los ticos intentarán revalidar el título, que no consiguen hace más de 30 años. Mientras que los caribeños llegan con buen andar a su cuarta participación en el torneo.

Costa Rica vs. Guadalupe: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará este lunes, 12 de julio, a las 19 hs de Centroamérica (20 de Panamá), en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Se podrá ver por ESPN 2 en toda Centroamérica; Canal 4 TCS, Teletica, Repretel y TDMas (Costa Rica); Deportes TVC (Honduras); y TUDN, Fox Sports y UniMás (Estados Unidos).

Costa Rica vs. Guadalupe: cómo llegan los ticos

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez, de movida, parten como uno de los favoritos para liderar el grupo. Además, recién se enfrentarán a Jamaica, el otro seleccionado fuerte, en la tercera fecha. La necesidad de mostrar una mejor cara está latente: en la última Nations League, los ticos salieron cuartos tras perder los duelos directos vs. México y Honduras. Y en su último amistoso cayeron 4-0 ante Estados Unidos.

Costa Rica vs. Guadalupe: cómo llegan los caribeños

Los comandados por Jocelyn Angloma no conocen de patrones: en la ronda preliminar dieron el batacazo al vencer a Guatemala en los penales, tras dejar atrás a Bahamas en el camino (2-0). Los Gwada Boys saben lo que es jugar en el viejo continente y pueden lidiar con la presión, que en este caso estará del lado contrario. ¿Podrán tomarse revancha de lo sucedido en 2009?

Costa Rica vs. Guadalupe: útimo encuentro entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 19 de julio de 2009, precisamente por Copa Oro, pero en los cuartos de final de aquella edición. Costa Rica se impuso 5-1 con tantos de Celso Borges, Álvaro Saborío (x2), Andy Herron y Pablo Herrera. Alexandre Alphonse marcó el único gol de Guadalupe.