Honduras vs. Rumania cerrarán mañana la primera fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entérate a qué hora y en qué canal verlo.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a horas de comenzar. Mañana, Honduras vs. Rumania será el partido que cerrará la primera fecha del Grupo B, que completan Nueva Zelanda y Corea del Sur. La Sub-23, dirigida por Miguel Falero, intentará replicar las gestas de antiguos seleccionados en el fútbol olímpico y conseguir la primera medalla del país.

Honduras vs. Rumania: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El debut de Honduras Sub-23 será mañana, jueves 22 de julio, en el Kashima Soccer Stadium de Kashima, Ibaraki, a las 5:00 de la mañana (hora de Honduras) y se podrá ver por VTV Canal 9.

Honduras vs. Rumania: cómo llegan los catrachos

Los hondureños, subcampeones del Preolímpico de Concacaf 2019, deben levantar cabeza. Vienen de jugar dos encuentros amistosos: cayeron 3-1 contra Japón y luego empataron 1-1 con Alemania, un partido en el que el rendimiento fue mejor y que se suspendió por insultos racistas. Además del gran plantel que tiene, su gen competitivo en el fútbol olímpico -latente desde Sidney 2000- podría ayudar a que esto suceda.

Honduras vs. Rumania: cómo llegan los rumanos

Los dirigidos por Mirel Rădoi dieron la sorpresa en la Eurocopa Sub-21. Si bien perdieron en semis vs. Alemania (2-4), en su grupo vencieron a Croacia (4-1), Inglaterra (4-2) y empataron ante Francia (0-0). Tienen buenos jugadores, como Tudor Băluță (Dinamo de Kiev) o Andrei Rațiu (ADO Den Haag). Pero dos de sus figuras no asistirán: Ianis Hagi y George Puscas. Vienen de disputar dos amistosos: derrota ante México (0-1) y victoria (1-0) vs. Australia.

Honduras vs. Rumania: último encuentro entre ambos

El encuentro de mañana abrirá el historial en el fútbol olímpico entre estos dos seleccionados. Sin embargo, los conjuntos mayores se enfrentaron por última vez el 5 de junio de 2010, en un partido amistoso disputado en Austria, en el Jacques-Lemans-Arena. Aquel día los rumanos ganaron 3-0 con goles de Daniel Niculae, Gheorghe Mihai Florescu y Mirel Matei Radoi.