Hernán Medford no le quitó responsabilidad a Luis Fernando Suárez por el rendimiento de Costa Rica

El exjugador Hernán Medford no quiso dejar pasar la oportunidad de analizar el actual momento de la Selección de Costa Rica y no le quitó responsabilidad a Luis Fernando Suárez.

Hace unos meses el profesor Luis Fernando Suárez tomó la responsabilidad de dirigir a la Selección de Costa Rica luego de malos resultados y mal juego. Su primer reto fue en la Copa Oro en donde no le fue demasiado bien a los ticos quedando eliminados en los cuartos de final ante la Selección de Canadá. Ahora en el inicio de las Eliminatorias de Concacaf los costarricenses siguen mostrando un nivel bastante inofensivo con una derrota y un en empate en dos jornadas disputadas.

El mal juego se pudo notar aún más cuando enfrentaron a la Selección de México por Eliminatorias que llegó con muchas bajas y desventajas. Ni así, los ticos en casa pudieron sacar un resultado positivo. No solamente por lo demostrado en cancha, sino porque a nivel ofensivo fue muy poco, por no decir nada. Esto ha llamado la atención en el entorno de quienes siguen de cerca a la Selección de Costa Rica. Uno de ellos, Hernán Medford.

Medford analizó el trabajo de Luis Fernando Suárez

"Ya es algo que viene padeciendo nuestra selección la falta de buen juego que obviamente repercute en los marcadores, está claro que no se está haciendo las cosas bien y que igual ay que jugadores que no andan en buen momento, tal vez algunas decisiones técnicas pero es una responsabilidad que tienen que asumir", comentó Hernán Medford para ESPN.

"Nosotros esperamos que hicieran un mejor partido estando en casa pero es que seguimos con el mismo tema con la selección de muchos partidos atrás que no se ve nada claro. No se ve ningún cambio, obviamente no hay tiempo pero el entrenador lamentablemente tiene que asumir sus responsabilidades porque a él le avisaron los pros y contras y si él asumió tiene que tener responsabilidades ahora", concluyó Hernán Medford para ESPN.