Eliminatorias a Qatar 2022: los partidos de hoy martes 7 de septiembre y cómo verlos en Centroamérica

Hoy, martes 7 de septiembre continua la tercera -y última hasta octubre- fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 alrededor del mundo. Día en que el Octagonal Final de la CONCACAF, que se sumó el jueves 2 a las ya iniciadas Eliminatorias de AFC (Asía), CAF (África), UEFA y CONMEBOL, no tendrá actividad al igual la confederación de Sudamérica.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

En varios grupos este martes comenzará la fecha 6. El único encuentro matutino será a las 10 AM (11 de Panamá) y en él se enfrentarán Azerbaiyán vs. Portugal (Grupo A). Los demás cotejos, que se disputarán a las 12:45 PM (13:45 de Panamá) , son: Irlanda-Serbia (Grupo A); Bosnia-Kazajistán y Francia-Finalndia (Grupo D); Austria-Escocia, Dinamarca-Israel e Islas Feroe-Moldavia (Grupo F); Montenegro-Letonia, Países Bajos-Turquía y Noruega Gibraltar (Grupo G) y Croacia-Eslovenia, Rusia-Malta y Eslovaquia-Chipre (Grupo H). Estos juegos se podrán ver por Sky HD en Centroamérica y ESPN Play (Honduras).

Eliminatorias AFC: partidos del día y cómo verlos

Los dos grupos tendrán actividad por la fecha 2. A la madrugada, 5 AM (6 de Panamá) , abrirán el día Corea del Sur vs. Líbano (Grupo A). Una hora después, Vietnam hará lo porpio frente a Australia (Grupo B). A las 10 AM (11 de Panamá) , China y Japón protagonizarán el partido más llamativo de la jornada (Grupo B) en paralelo a Omán-Aarabia Saudita (Grupo B). Y, a las 11 AM, (12 de Panamá), Siria vs. Emiratos Árabes Unidos (Grupo A) cerrarán la fecha. Hasta el momento, estos partidos podrán verse en Honduras por ESPN Play .

La segunda jornada continuará este martes en el continente africano. En el turno de las 6 AM (7 de Panamá) , habrá tres encuentros: Zambia-Túnez (Grupo B), Malawi-Mozambique (Grupo D) y Tanzania-Madagascar (Grupo J). Luego, a las 10 AM (11 de Panamá), se jugarán cuatro partidos: Guinea Ecuatorial vs. Mauritania (Grupo B), Cabo Verde vs. Nigeria (Grupo C), Etiopía vs. Zimbabwe (Grupo G) y Congo vs. Senegal (Grupo H).

Los últimos cotejos de la fecha se jugarán a las 13 PM (14 de Panamá) . Burkina Faso recibirá a Argelia (Grupo A) y luego Angola hará lo propio con Libia (Grupo F). Sudán vs. Guinea-Bisáu se suspendió debido a un golpe de estado en este último país. La totalidad de estos juegos serán transmitidos por el canal de YouTube de la FIFA .