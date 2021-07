Gerardo Gordillo al borde de las lágrimas al enterarse que El Pescadito Ruiz celebró su gol en Copa Oro

El defensor Gerardo Gordillo fue el encargado de marcar el único tanto de la Selección de Guatemala en Copa Oro.

La Selección de Guatemala se despidió de la Copa Oro con un solo punto y un solo gol marcado por Gerardo Gordillo, que para él, fue más que una anotación. Se terminaba el partido el defensor chapín pudo evitar la derrota de la Azul y Blanco ante Trinidad y Tobago. Situación que emocionó a Carlos El Pescadito Ruiz, quien gritó de manera agónica este gol. Contexto que puso muy contento a Gordillo a pesar de los resultados de la Selección.

A pesar de esto, al realizar el gol, Gerardo Gordillo tomó la decisión de no festejarlo y aprovechó para agradecer y pedirle perdón a la afición guatemalteca que se acercó al estadio para verlos jugar. Fue el primero de los enormes gestos que tuvo el legionario con el público que los alentó, pese a que ya no jugaban por nada. Al momento de terminar el encuentro, el futbolista de Universitarios de Perú no pudo contener la emoción.

¡Gerardo Gordillo al borde de las lágrimas!

"Lo que me dices me conmueve mucho porque sé el esfuerzo que hizo la gente para apoyarnos y también sé cómo vive Carlos Ruiz los colores de la Selección porque el siempre ha sido un gran ejemplo para mí", aseveró Gerardo Gordillo luego de marcar el único tanto de Guatemala en esta Copa Oro.

Sin embargo, recordemos que Guatemala finalizó su participación en la Copa Oro con apenas un punto, que lo deja en el último lugar del Grupo A, por otra parte México fue líder, El Salvador terminó segundo, ambos avanzaron a cuartos de final y Trinidad y Tobago es tercero.