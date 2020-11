Tiene 16 años y podría convertirse en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en Italia

Se llama Giulio Benedetti, tiene 16 años, nació en El Salvador y entra con el Viterbese de la Serie C de Italia.

En los últimos meses, El Salvador recibió la buena noticia de la aparición de grandes promesas en diferentes países del mundo. El más emblamático de todos es el de Enrico Hernández, jugador del Vitesse que nació en Holanda pero aseguró que quiere defender la camisa de la Selecta. Otro caso similar es el de Marcus Velado-Tsegaye que nació en Canadá, juega en el Edmonton de allí, pero ya se entrena con la Sub 20 cuscatleca.

A estas grandes novedades hay que sumarle una nueva. Se trata de Giulio Benedetti, un futbolista de 16 años que nació en El Salvador y que hace más de un año emigró para Italia. Allí entrenó en la Academia Arce, en donde compartió lugar con otros jóvenes cuscatlecos. Su rendimiento fue tan bueno que lo contactaron del US Viterbese.

Este equipo se encuentra en la Serie C de Italia, es decir la Tercera División. El cuscatleco comenzó jugando algunos partidos para la Sub 17 y ahora lo subieron a la Sub 19 con tres años menos que la mayoría de sus compañeros. El nivel del defensor, que comenzó su carrera como delantero, a logrado soprender a los directivos del club.

Tan alto es su nivel que podría estar firmando su contrato a mediados del mes que viene. En caso de que se haga realidad, Giulio Benedetti se convertiría en el primer salvadoreño en jugar profesionalmente en Italia. Antes que él estuvo Rubén Sigüenza, pero no pasó de las divisiones amateurs de Serie E y D.

Es una gran noticia para El Salvador la posibilidad de contar con otro jugador en Europa. El joven de 16 años tiene mucho futuro por delante y está ante la posibilidad de hacer historia para el fútbol cuscatleco. Desde su entorno están muy esperanzados con que firme su contrato lo antes posible.