Real España va por un jugador del Saprissa

Tras el anuncio de la llegada de Raúl Gutiérrez, Real España apunta a quedarse con un futbolista del Saprissa.

Después de un muy flojo 2020 desde lo futbolístico, Real España quiere arrancar este 2021 como serio candidato a quedarse con algún título. El primer gran movimiento que hicieron fue confirmar a Raúl Gutiérrez, campeón del mundo con la selección de México Sub 17, como nuevo entrenador.

La idea de la dirigencia es que con el arribo del norteamericano empiecen también a llegar refuerzos de buen nivel para ir armándose. Uno de los jugadores a los que apuntan es el ex-Marathón, Esteban Espíndola, quien actualmente se encuentra jugando en el Saprissa de Costa Rica.

La salida del defensa argentino tendrá la complejidad de que se sumó hace muy poco al Morado, lo hizo durante el pasado mercado de pases. Es más, su arribo tuvo varias complicaciones por la pandemia y las fronteras cerradas que había en los países de Centroamérica. Esto hizo que se prolongara la espera y termine arribando con el torneo empezado.

“Con Espíndola llegamos hasta la segunda fase porque sabemos que tiene contrato con el Deportivo Saprissa y allí hay algo. Si hay interés del jugador y del representante, habrá que hablar con los morados para saber si va a continuar o no. Nosotros somos muy respetuosos, entendemos que el jugador tiene contrato, si en el algún momento se logra solventar esta situación, y pasamos a la negociación avanzaremos a la siguiente fase”, declaró el Director Deportivo de Real España, Javier Delgado en entrevista con Diario Más.

El paso del defensor por el Sapri no fue el esperado ni por él ni por los directivos. No pudo acomodarse a las exigencias del conjunto tico y, por eso, su salida no sería tan complicada de resolver. Real España apuesta a quedarse con un jugador que fue de lo más destacado cuando jugó en la Liga Nacional para Marathón.