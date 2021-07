El club de la MLS al que se iría a probar Óscar Santis

Luego de varios rumores, Óscar Santís dejaría Comunicaciones para probarse en un equipo de la MLS.

Parece que el futuro de Óscar Santis está lejos de Comunicaciones, pese a que el club hace hasta lo imposible para retenerlo. El mediocampista de 22 años tiene avanzado su viaje a Estados Unidos para probrarse en un club de la MLS y así, en caso de quedar, dar el gran salto en su carrera.

Un scouts, ojeador, del Inter de Miami contactó al joven futbolista para llevarle la oferta de una prueba en el conjunto estadounidense. Al jugador lo vieron en los partidos que disputó para la selección de Guatemala tanto en la fase preliminar como en la zona de grupos de la Copa Oro 2021.

Por el lado de Comunicaciones, Juan García, presidente de la institución, habló con ESPN Digital y negó haber recibido notificación de esto: “El club no tiene ninguna información oficial al respecto, por lo tanto, no puedo dar ninguna opinión sobre algo que no es de nuestro conocimiento”.

En caso de que se confirme esta posibilidad de estar un período de prueba en el Inter, Santis necesita la autorización por parte de su club. Desde los Crema no se les pasa por la cabeza dejar ir gratis a una de sus máximas promesas. Sería difícil que lleguen a un arreglo y el conjunto dirigido por Phil Neville no pretende poner un monto económico.

Por el momento, el centrocampista se encuentra entrenando con el resto de sus compañeros en la pretemporada de Comunicaciones. En caso de que no llegue a un acuerdo con su club, comenzará Apertura 2021 y buscar terminar con la sequía del equipo. Es una pieza fundamental en el 11 de los Albos.