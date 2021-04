Juan Carlos Obregón cambia de equipo

El hondureño, que disputó el Preolímpico de la Concacaf con la Sub-23, tiene nuevo equipo en Estados Unidos.

Juan Carlos Obregón ha sido uno de los importantes elementos que tuvo la Selección Sub-23 de Honduras en el subcampeonato del Preolímpico de la Concacaf, siendo el encargado de abrir el marcador en la victoria 2-1 frente a Estados Unidos en las semifinales, y con una destacada técnica y pivoteo de espaldas al arco.

Su actuación atrajo naturalmente la mirada de otros equipos, resultando finalmente en su flamante traspaso al Hartford Athletic, de la USL de Estados Unidos. "Más explosividad llegando a la delantera. Bienvenido a Hartford, Juan Obregón", expresó la mencionada entidad en su cuenta de Twitter, dando un carácter oficial a la noticia.

El hondureño llega procedente del Rio Grande Valley FC, también de la USL (segunda división estadounidense), aunque de diferente conferencia (los tejanos están en la oeste, mientras que los de Connecticut militan en la este). Antes de ello estuvo dos años en el Necaxa de México, entre 2017 y 2019.

El anuncio oficial del Hartford Athletic en Twitter

Harry Watling, entrenador Hartford Athletic, manifestó: "Luego de marcar el 1-0 de Honduras contra Estados Unidos en las clasificatorias olímpicos, hubo numerosos clubes queriendo firmar con JC. Debido a los planes individuales de desarrollo que el club provee, JC nos eligió". Además, lo calificó de "eléctrico detrás de la última línea y mortal frente al arco, tenemos otro goleador en las filas del verde y azul".

La nueva institución de Juan Carlos Obregón debutará en esta temporada frente al New York Red Bulls 2 como visitante, la cual ya comenzó con los partidos de ayer entre Oklahoma City Energy vs. FC Tulsa (donde el salvadoreño Joaquín Rivas marcó dos goles) y de Louisville City vs. Atlanta United 2.