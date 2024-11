Juan Carlos Obregón confiesa lo que sintió al ser criticado por lo que sucedió en el Honduras vs México

Juan Carlos Obregón fue uno de los jugadores más señalados por parte de la Selección de Honduras, luego de la derrota de 4-0 contra México en el estadio Nemesio Diez de Toluca, pero lamentablemente en los minutos que estuvo en el campo no la pasó bien y eso le costó ganarse críticas e incluso burlas.

Obregón habló con Diario Diez y fue claro en decir que no la pasó bien por lo que pasó, pero que le queda como enseñanza en su carrera. Esto tomando en cuenta que la altura de la ciudad azteca le pasó factura, pero que le queda como aprendizaje para una futura ocasión.

¿Qué representa para ti estar en la Selección de Honduras?

Para mí representa todo, es el mayor orgullo y cada llamado me llena de alegría, cada vez que soy convocado, cumplo un sueño que tengo desde niño, la realización de una meta de toda la vida es lo más grande.

La altura en Toluca definitivamente afectó su desempeño

Sí, me ha afectado, lo he sentido, pesó en el partido y sé que no puede ser una excusa, pero me vi perjudicado, sin embargo, esta mala experiencia la he tomado como un aprendizaje más, espero que nunca vuelva a pasar y nada más me llevaré lo positivo que me dejó.

¿Cómo describirías tu experiencia en los pocos minutos que estuviste en la cancha?

Los minutos que tuve en el partido fueron difíciles, creo que desde el arranque México se impuso, estaban atacando, nos metieron atrás y nos atacaban con mucha intensidad, hacían muchos movimientos en conjunto, nos atacaban y atacaban, estábamos sufriendo, fueron momentos difíciles y sin tener un tiempo de transición en la altura, se impusieron desde el arranque del juego, han hecho un gran partido.

¿Qué pasaba por tu cabeza al ser reemplazado?

Obvio, no se sintió bien, luego de entrar de cambio, uno desea terminar el partido, entrar, hacer las cosas bien y marcar diferencias, pero, lastimosamente no pude hacer eso y me quedó la molestia de no haber podido mostrar mi mejor versión, en un momento que tanto quise, en una instancia para la cual trabajé tanto para llegar, no lo logré por el tema de la altura y estaba muy consciente que me costó mucho entrar al partido y la mejor opción era que entrara otro compañero, para poder hacer la función que me fue encomendada.

En los últimos días has sido el blanco de burlas e insultos ¿cómo tomas esta actitud?

La verdad es que no tengo ningún tipo de control sobre eso, es parte de la profesión, entiendo que como figura pública estoy expuesto a esto, tanto que se hable bien o mal del futbolista es parte del paquete, entiendo eso, estoy lidiando con ello, fue un momento difícil, bajo en mi carrera, pero también he tenido momentos muy altos con la selección.