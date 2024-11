Juan Carlos Obregón responde a las críticas recibidas tras el juego de Honduras vs México

La Selección de Honduras quedó eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de ser superada 4-2 por México y se quedó sin opciones de estar en el Final Four por una edición más, siendo Juan Carlos Obregón uno de los hombres que se ganó críticas.

ver también Luis Palma responde a las cuestionadas declaraciones de Reinaldo Rueda

Obregón que es uno de los legionarios catrachos tras ser parte del Charlotte Independence de Estados Unidos, fue suplente en el juego de vuelta, pero luego Reinaldo Rueda sorprendió al darle entrada en la segunda parte, pero desde su entrada no se le vio cómodo.

El futbolista estuvo apenas 32 minutos en la cancha, se le miraba cansado y apenas tuvo incidencia en el juego, incluso pidió oxígeno a los miembros del cuerpo técnico de la H al no sentirse bien, luego se confirmó que la altura de Toluca le afectó y eso mermó su rendimiento.

Lamentablemente Juan Carlos Obregón fue objetivo de críticas y burlas , tanto en la transmisión del juego, así como en las redes sociales, en el que recibió el respaldo de su entrenador , así como de sus compañeros, pero él había guardado silencio hasta hoy.

Obregón responde a las críticas

“ La presión es un privilegio y pocos son los elegidos. A veces las cosas no salen como uno quisiera o planea por diferentes factores o circunstancias, pero hay que tener el valor de intentarlo. No es primera vez que me tropiezo y ni será la última” , comenzó diciendo en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

Publicidad

“Tampoco será la primera vez que me levanto, me sacudo y me superó, ni será la última. Siguiera trabajando para lograr mis sueños y objetivos. El camino es largo y se que lo mejor de Dios está por venir”, agregó.

ver también FIFA prepara una noticia que afectará a Honduras tras sus juegos vs México

“La Selección está para grandes cosas y es mi mayor sueño y orgullo representar al país. Siempre trabajaré para estar y aportar“, finalizó.