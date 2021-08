Eliminatorias a Qatar 2022: los partidos de este miércoles 1 de septiembre y cómo ver en Centroamérica

Este miércoles continúan las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en varias partes del mundo. Conoce que partidos hay y cómo verlos en Centroamérica.

Este miércoles 1 de septiembre volverán las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 en diferentes puntos del planeta. Por poco más de una semana volveremos a vivir la acción de múltiples seleccionados nacionales buscando escalar posiciones (o iniciar con el pie derecho) en sus respectivas clasificatorias.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

En varios grupos la cuarta jornada dará inicio este miércoles. Por el Grupo A y desde las 12:45 jugarán Luxemburgo-Azerbaiyán y Portugal Irlanda; por el D se podrá ver a partir de las 8 AM el Kazajistán-Ucrania y 12:45 a Francia ante Bosnia; por el F los tres compromisos (Dinamarca-Escocia, Islas Feroe-Israel y Moldavia-Austria) arrancarán 12:45.

45 minutos pasados del mediodía será también la hora en que podrán sintonizarse los choques de la Zona G (Letonia-Gibraltar, Noruega-Países Bajos y Turquía-Montenegro) y la H (Malta-Chipre, Rusia-Croacia y Eslovenia-Eslovaquia). Todos estos juegos se podrán ver en todo Centroamérica por Sky HD.

Eliminatorias CAF: los partidos del día

En África inicia la tradicional fase de grupos que recompensa a cada líder con el acceso al play-off final por un lugar en la Copa del Mundo. A pesar de ser 10 grupos con cuatro combinados en cada uno, solo habrá cinco enfrentamientos este miércoles, siendo Senegal-Togo (por el cuadrante H y las 10 AM de Centroamérica) el único entre dos naciones que ya han dicho presente anteriormente en la máxima fiesta del deporte rey.

A esa misma hora se disputará también el Guinea Bissau vs. Guinea, por el Grupo I, aunque con antelación (a las 7 AM) se verán las caras la República Centroafricana contra Cabo Verde (Zona C). Mali-Ruanda y Libia-Gabón (grupos E y F respectivamente) completan el cronograma a la 1 PM.