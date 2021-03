Opinión | Amarini Villatoro tiene mucho por mejorar

Amarini Villatoro nuevamente dejó que desear con el funcionamiento que le dio a Guatemala.

La Selección Nacional de Guatemala debutó hoy en la eliminatoria mundialista rumbo a Concacaf, lo hizo con una victoria de 1-0 contra Cuba, resultado que se consiguió con un pobre nivel futbolístico, que dejó mucho que desear y que además de los tres puntos, se dejaron muchas dudas, que nuevamente cuestionan al entrenador Amarini Villatoro.

El técnico de la Azul y Blanco otra vez no fue capaz de hacer jugar de una gran manera al combinado chapín y no es que en la historia ese haya sido una cualidad de nuestro país, pero en los últimos partidos ha sido una constante, los cuales quedaron evidenciados en los últimos amistosos contra Nicaragua y Puerto Rico, lo preocupante es que ha sido ante conjuntos que en el papel y en la historia son inferiores.

Esta noche, vimos que Amarini plantó un sistema de 3-5-2, un planteamiento arriesgado tomando en cuenta los espacios que se pudieron haber dejado por las características del rival, que era más veloz, pero afortunadamente no lo aprovecharon, por lo que hizo que en defensa se tuviera un partido tranquilo.

Pero en la media faltó dinamismo, con lo que respecta a los extremos el único a rescatar fue Stheven Robles, que a pesar de jugar a pierna cambiada fue el mejor hombre de la cancha, todo lo contrario a Allen Yanes que fue el peor. Rodrigo Saravia tampoco fue el que se acostumbra y anduvo perdido.

Más adelante, Antonio De Jesús López fue el media punta, posición a la que no está acostumbrado en el América, pero que hoy fue el encargado de fabricar jugadas, algo que no hizo y solamente se le vio el entusiasmo para disparar de lejos y por último en la delantera, Luis Martínez se tiraba metros atrás, por lo que dejaba solo a Darwin Lom que le tocó batallar solo con los defensores rivales.

No tengo dudas de la capacidad de Amarini Villatoro como entrenador, ya ha demostrado que puede hacer grandes cosas, pero en la Selección Nacional siempre deja dudas y una de sus principales debilidades es que se caracteriza por convocar a jugadores que no tienen regularidad en sus clubes y también que a la hora de los partidos los ubica en posiciones que no son sus habituales.

Como guatemalteco y apasionado de la Selección de Guatemala estoy contento porque se inició con triunfo el sueño mundialista, pero soy consciente que Amarini Villatoro tiene mucho que trabajar, lo malo es que ya se está en la competencia, pero es mejor corregir después de una victoria y espero que sirva de motivación para hacer mejor las cosas en los siguientes partidos.