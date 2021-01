Exárbitro se marcha de Honduras tras recibir amenazas de muerte

El exárbitro hondureño se tuvo que marchar de su país tras ser amenazado de muerte.

Omar Leiva, exárbitro asistente, tomó la decisión de abandonar Honduras esto porque considera que su vida se encuentra en riesgo, luego que hace unos días revelara actos de corrupción dentro del arbitraje del país catracho, además de dar a conocer intentos de soborno del que él fue objeto cuando aún ejercía la profesión.

“He tomado la decisión de abandonar el país. Ayer recibió amenazas bien fuertes, se me cruzó una camioneta y me dijeron que ya me tenían ubicado. Sabía que esto iba a venir y tomé la decisión de irme”, dio a conocer Lieva al programa radial Panorama Deportivo de su país.

“Miré la muerte. Bajaron el vidrio y me gritaron basura, pará que esto ya es suficiente. Estoy vivo porque Dios es grande, me ha guardado con mi familia, todo el pueblo sabe quiénes son los responsables, no traten de eliminar a la gente buena”, agregó el excolegiado hondureño en la entrevista

Leiva también se tomó un tiempo para invitar a sus compañeros árbitros para que denuncien los actos de corrupción a los que estén expuestos. “Invito a los árbitros que saben cosas y tienen pruebas que paren esto. Hablen de frente, nuestra vida y la de mi familia peligra, me puse la mochila de valiente. Personas armadas los han agarrado del cuello en los camerinos, solo han agachado la cabeza, ya basta”.

Omar Leiva indicó que se va dolido de Honduras, pero por su seguridad no puede dar detalles de su destino, admitiendo que se ha expuesto más de lo que ya estaba. “Solo les digo que van a quedar marcados, tengan dignidad y renuncien, paren esto”.