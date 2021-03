Henry Hernández reveló como fueron las negociaciones con la FESFUT

Luego del escándalo por las seis renuncias en la selección de El Salvador, Henry Hernández explicó como se llevaron acabo el pedido de premios a la FESFUT.

Siguen apareciendo nuevos capítulos en esta novela que comenzó con la renuncia de seis futbolistas a la selección de El Salvador. Los jugadores, encabezados por Fito Zelaya, exigieron una suma de dinero que Hugo Carrillo no estaba dispuesto a pagar y al no llegar a un acuerdo decidieron no estar presentes en las dos primeras fechas de las Eliminatorias Concacaf. Para agregar más información a lo sucedido, Henry Hernández reveló como fueron las negociaciones.

“Llegó un momento en que la negociación nos condujo a aceptar una propuesta al final de manera individual y todos deben ser responsables de sus actos, todo lo que ha involucrado este problema ha provocado tomar decisiones equivocadas a las que se hicieron inicialmente, esperaría que esto no se haga más grande”, declaró en el programa 'Fanáticos Plus' del Grupo Megavisión.

Y agregó: “Esto ha dividido al grupo, pero son decisiones personales y uno debe de evaluar eso. En lo personal había buen ambiente, con Monterroza me apoyé para hacer las propuestas por su estatus de capitán en Alianza, triste por el giro que tomó todo esto. Se llegó a términos muy feos porque también los seis seleccionados que no aceptaron han salido afectados, sé que ellos desean estar en la selección”.

También se mostró enojado con la Federación: “No sé porqué la FESFUT dijo cifras y recalcaron el tema de los mil dólares por perder. Me siento mal por ello, hablar de $400 mil en lo global es una cosa y tener esa cifra entre 23 jugadores en seis partidos son $900 dólares para cada jugador. Esto es nuestra profesión, si perdemos y no clasificamos nos queda solo las ofensas pero siento que fue un mal mensaje que se mandó en el tema”.

Para finalizar, esos mil dólares que pidieron por perder: "Se explica solo. En la primera propuesta los premios estaba hasta llegar al Mundial, eso incluía la fase de grupo, la fase octagonal y fase mundial y esa opción de cobrar por perder estaba solo contemplada en la octagonal y en el Mundial ya que en la fase de grupos no tenemos la opción de perder, tenemos que ganar para avanzar, pero en la octagonal estaba esa opción”.