Enrico Dueñas se pronuncia tras interés de la Federación de Finlandia

Enrico Dueñas se refirió al interés de la Federación de Finlandia para que integre aquella selección nacional.

El interés de la Federación de Fútbol de Finlandia por Enrico Dueñas había encendido las alarmas en El Salvador. Es que al no haber debutado aún con la selección mayor, lo cierto es que el nacido en Países Bajos aún puede optar por representar a otro país, y el hecho de tener una madre finesa lo vinculaba con aquella nación.

Sin embargo, el actual jugador del Vitesse de Holanda fue claro al explicar que "no hay nada que hablar, porque voy a jugar por El Salvador". "El Vitesse recibió una carta de la Federación Finlandesa de Fútbol, pero para mí no hay punto", añadió según dichos reproducidos por El Gráfico.

En cuanto a cuándo se lo podrá ver vestir los colores patrios en la Absoluta, mencionó: "Ya me contactó la Federación Salvadoreña de Fútbol para jugar los partidos de junio, y me siento muy bien de recibir esta convocatoria". En dicho mes, La Selecta deberá afrontar sus compromisos contra las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Antigua y Barbuda por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (además de los duelos de Segunda Fase en caso de avanzar a dicha instancia).

Uno de los dichos de Enrico Rivas reflejado en un tuit de La Selecta

Además, señaló a algunos de sus compañeros de la Sub-20 que merecerían una oportunidad representando a la mayor: "Joshua Pérez, Marcelo Días, Lizandro Claros, Eric Calvillo, Alexis Renderos y otros jugadores de la selección que no se les da el valor pero son muy buenos. Quizá olvide mencionar a alguno, pero todos mis compañeros fueron muy buenos".

Finalmente, recordando su experiencia en el Preolímpico de Guadalajara, expresó: "Fue una experiencia muy buena con los entrenadores y jugadores, me dieron una calurosa bienvenida y espero volverme a encontrar con mis compañeros y entrenadores de la selección. Aunque solo tuvimos dos días para adaptarnos, me gustó el estilo de juego. Se notaba que el equipo quería jugar bien y no solo era el pase largo, las ganas de hacer fútbol estaban allí".