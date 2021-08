David Faitelson fue contundente tras la derrota de México en la final de la Copa Oro

El periodista mexicano David Faitelson fue bastante contundente tras la derrota de México ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

México no pudo ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro y el periodista David Faitelson fue muy contundente con sus mensajes ya que desde su punto de vista fue un verdadero fracaso no haber obtenido el título. Ante un partido complicado que se tuvo que ir al alargue, los aztecas no pudieron lograr el objetivo y perdieron (1-0) con un gol al final del encuentro que los ha dejado con las manos vacías. Tomando en cuenta que prácticamente era la selección "B" de Estados Unidos, hizo mucho más ruido esta nueva caída para los mexicanos.

Si bien tampoco era el equipo titular de la Selección de México, sí tenía a muchos jugadores ya consagrados y de mayor experiencia para enfrentar esta Copa Oro y la final ante los Estados Unidos. Ante este escenario de derrota, no es un buen momento para su entrenador Gerardo Martino, tomando en cuenta que también viene de perder ante el mismo rival en la final de la Nations League.

David Faitelson fue contundente

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista mexicano David Faitelson, no tuvo ningún problema en descargar su opinión ante lo que fue la actuación de la Selección de México en esta Copa Oro, además de haber perdido la final ante Estados Unidos con un equipo "B". "La realidad es que esta selección ha fracasado en un nivel muy bajo del juego. Toda la Copa Oro lo fue y Estados Unidos ni siquiera envió a su equipo más poderoso. Es una pena porque es evidente que los futbolistas pusieron su máximo esfuerzo", comentó David Faitelson.

"Vergonzosa actuación mexicana. Una selección “B” de Estados Unidos, a la que acusan de defensiva, “ratonera” y que sólo compite al contragolpe, te termina sometiendo. El verano de la selección mexicana garantiza drama en la eliminatoria mundialista. Con este nivel, habrá sufrimiento", concluyó el periodista mexicano a través de su cuenta oficial de Twitter.

Más allá de esta Copa Oro, el objetivo real de ambas selecciones está en el Octogonal final de las Eliminatorias hacia Qatar 2022. México y Estados Unidos son amplios favoritos para llevarse un boleto para la próxima Copa del Mundo, sin embargo, no será un camino sencillo y cualquier error puede costar muy caro, incluso mucho más que una final de Copa Oro.