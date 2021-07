Los medios internacionales reaccionaron a la eliminación de Costa Rica en la Copa Oro

La Selección de Costa Rica sufrió un duro golpe tras quedar eliminada en cuartos de final de la Copa Oro ante la Selección de Canadá.

La Selección de Costa Rica quedó eliminada de la Copa Oro ante la Selección de Canadá por un resultado de (2-0) en los cuartos de final. Algo pronto para los ticos ya que al ser uno de los fuertes de Centroamérica, se esperaba al menos estar peleando un lugar en la gran final. Si bien se conoce que los grandes favoritos para llevarse este torneo son México y Estados Unidos, no se esperaba una eliminación tan prematura ante unos canadienses que en la previa tampoco se mostraban como un rival superior.

Además, la Sele no logró nunca ponerse a tiro en el encuentro y a los 18 minutos ya perdía con un gran tanto de Junior Hoilett. Los ticos se fueron sin rematar ni una vez al arco, solo tuvo 4 tiros que no fueron hacía la portería. Y esto dejó mucho que desear. Porque hay maneras, se puede ganar, empatar o perder, pero las formas importan mucho y la imagen que dejó la Selección dirigida por Luis Fernando Suárez no fue buena.

Repercusiones tras eliminación de Costa Rica

A través de los diferentes portales y redes sociales, algunos medios internaciones y nacionales reaccionaron a la eliminación de Costa Rica de la Copa Oro. Así como también diversos comentarios de los aficionados ticos que no se van para nada conformes con esta actuación de la Selección Nacional dejando sin representantes a Centroamérica.

Si bien ahora la mirada está puesta en lo que será el octogonal final en las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022. Ante Jamaica fue importante lo que pudo demostrar Costa Rica, tomando en cuenta que también estará en esta fase final de las Eliminatorias, sin embargo, esta eliminación ante Canadá tendrá que mirarse con lupa para no repetir errores en el Octogonal en donde estará en juego un boleto al próximo Mundial de Qatar.