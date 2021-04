Deportivo Saprissa en crisis: igualaron la peor racha sin conocer la victoria en toda su historia

El Deportivo Saprissa igualó (1-1) ante Pérez Zeledón en casa y registró otra jornada sin conocer la victoria.

Se disputó la fecha 17 para el Deportivo Saprissa del Clausura 2021 en la Liga Promerica y las cuentas del conjunto Morado a pesar de estar en el Top 3 en la tabla general, los dirigidos por Roy Myers no logran sumar una victoria desde hace un tiempo largo y esto ha traído como consecuencia que en un nuevo empate ante Pérez Zeledón (1-1) en casa, alcanzaron números muy bajos en toda su historia.

Actualmente en la clasificación, el Deportivo Saprissa marcha en el tercer puesto a 15 puntos de la Liga Deportiva Alajuelense quien actualmente lidera el torneo local y se ha mostrado como el equipo más solido del torneo, todo lo contrario para la actualidad de los Morados. Es el conjunto que más veces ha empatado en el marcador con once (11) en total en 17 presentaciones.

Un dato demoledor para el Saprissa

Los Morados en este Clausura 2021 igualaron su peor racha sin conocer la victoria. Son 48 días sin sumar los tres puntos en su registro para los Morados. Esto no sucedía desde la temporada 1986 cuando acumular ocho (8) encuentros sin ganar con un saldo de cinco empates y tres derrotas.

A pesar de esto, su entrenador Roy Myers aseguró que no está contemplado poner su cargo a disposición y tampoco considera que el equipo esté en crisis, ya que todavía se mantiene en zona de clasificación. "No, yo creo que no sería muy valiente. He pasado por estas rachas horribles y creo que hay que ser valientes y mis jugadores lo son y esto va a terminar en algún momento y les puedo decir que cuidado cuando esto termine, pero no he pensado en eso", comentó Myers.

Los morados viajarán este lunes rumbo a Estados Unidos para afrontar el juego de vuelta ante Philadelphia el próximo miércoles por los octavos de final de la Concachampions. El encuentro de ida terminó con ventaja de (1-0) para los estadounidenses. De quedar eliminados y con esta racha negativa en el torneo local, no sería un buen panorama para el conjunto tico.