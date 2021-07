Amarini Villatoro habla de su continuidad

Guatemala fracasó en la Copa Oro luego de no conseguir ganarle a Guadalupe.

La Selección de Guatemala acumuló otro fracaso en este 2021, luego de caer ayer 10-9 en la tanda de los penales contra Guadalupe y que lo dejó sin opciones de estar en la fase de grupos de la Copa Oro. Este resultado sin duda pone en la cuerda floja al entrenador Amarini Villatoro, que en los próximos días sabrá sí continuará al mando del equipo.

“No depende de mí. Creo que en mí queda que di lo mejor que pude con selección, traté de hacer las cosas lo más profesional posible y no nos alcanzó. Uno aprende muchas experiencias en la selección, mucha madurez a mi corta edad. Día a día fuimos aprendiendo y mejorando muchas situaciones, pero no nos alcanzó”, dijo el técnico sobre su continuidad.

Acerca de la eliminación opinó: “Lastimosamente nos quedamos fuera en los penaltis, en un juego donde que fue parejo, peleado, reñido y fracasamos porque no clasificamos, porque el objetivo era estar en Copa Oro. El grupo está muy tocado y frustrado y yo también por la forma en que se dieron las cosas, porque quedamos eliminados de esta manera y del mundial, no hay palabras para expresar este sentimiento de frustración”

“Tenía que ser un partido perfecto por el rival que enfrentábamos, sabíamos que eran rápidos, con transiciones rápidas y profundos, fallamos en cortar la pelota, en saber retardar y lo hablamos, no podíamos fallar en eso, en el primer tiempo, fallamos dos tres situaciones que nos complicaron casi la misma jugada, la pérdida de pelota en medio campo, en los linderos del área, en salida”, agregó.

Amarini Villatoro tomó el mando de Guatemala en el 2019, primero lo hizo como estratega interino y luego fue oficializado para afrontar la Liga de Naciones de la Concacaf, luego disputó Eliminatoria del Mundial y en estos últimos días la ronda preliminar de la Copa Oro.