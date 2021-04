Guatemala disputará la ronda preliminar de la Copa de Oro en Miami

Guatemala buscará su pase a la Copa de Oro en Miami, Estados Unidos.

Concacaf dio a conocer hoy el calendario de la ronda preliminar de la Copa de Oro 2021 donde se estarán definiendo a los últimos clasificados a la competición, siendo la Selección de Guatemala la única de Centroamérica que estará en esta fase en contra de combinados caribeños para poder estar en el certamen del área.

Según se dio a conocer, la ronda preliminar se estará realizando en el estadio del Inter de Miami de Estados Unidos, dando así el inicio oficial de la Copa de Oro y con el objetivo que las selecciones participantes puedan estar en el mismo lugar, para tener un mejor control de los protocolos de higiene tomando en cuenta que sigue la pandemia.

En esta edición del 2021 será la primera vez que Concacaf incluya la fase preliminar previo a la etapa de grupos. Serán un total de 12 selecciones que buscarán ganarse los últimos tres boletos para la Copa de Oro, que ya conocer a sus grupos, ronda que comenzará en julio y en parte del mes de agosto.

Guatemala será la única centroamericana que estará en la ronda preliminar, tal como se determinó en un sorteo su primer rival será Guyana, de superarlo tendrá que jugar ante el ganador del cruce de Guadalupe versus Bahamas, de ganar ambas fases será ubicada en el Grupo C, donde ya están Costa Rica, Jamaica y Surinam.

Este será el calendario de la Fase Previa de la Copa de Oro:

Primera Ronda : 2 y 3 de julio

Emparejamiento # 1: Haití vs San Vicente y las Granadinas

Emparejamiento # 2: Guatemala vs Guyana

Emparejamiento # 3: Trinidad y Tobago vs Monserrat

Emparejamiento # 4: Cuba vs Guyana Francesa

Emparejamiento # 5: Guadalupe vs Bahamas

Emparejamiento # 6: Bermudas vs Barbados

Los seis ganadores de la primera ronda clasificarán a la segunda ronda y jugarán de la siguiente manera:

Segunda Ronda: 6 de julio

Emparejamiento #7: Ganador Emparejamiento #1 vs Ganador Emparejamiento #6

Emparejamiento #8: Ganador Emparejamiento #2 vs Ganador Emparejamiento #5

Emparejamiento #9: Ganador Emparejamiento #3 vs Ganador Emparejamiento #4





El ganador de cada uno de los tres emparejamientos de la segunda ronda avanzará a la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 de Concacaf, para el cual fueron sorteados en los Grupos A, B y C, de la siguiente forma:



Grupo A: México, El Salvador, Curazao y Ganador Ronda Preliminar #9

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador Ronda Preliminar #7

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador Ronda Preliminar #8

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar