Bryan Ruiz y un mensaje para Faerron: "Alajuelense es más grande que cualquier jugador"

Tras la polémica con Fernán Faerron, Bryan Ruiz habló y dejó una fuerte frase dedicada para el juvenil.

Las últimas semanas tuvieron a Fernán Faerron en el centro de la polémica. Se rumoreaba que el futbolista de 20 años abandonaría Alajuelense por problemas dentro del vestuario. Supuestamente no tenía una buena relación con los experimentados ni tampoco con el resto de sus compañeros. Bryan Ruiz también fue incluido dentro de los jugadores que no lo integraban.

La gran figura del club Manudo habló en una entrevista y se refirió al tema del juvenil. Destacó que tiene un gran futuro, pero le envió un mensaje directo sobre su indecisión de continuar o no en la institución. Esa duda no le gustó para nada al experimentado jugador que insistió con el priorizar a equipo.

"Liga Deportiva Alajuelense es más grande que cualquier jugador, y el que no se acople, a ver qué hace. Una en cosa es un tema de carácter, y otra es un tema que manejamos internamente. No digo que él mucho o poco, pero todos tienen que acoplarse", comenzó Bryan Ruiz en su plática con los medios de prensa.

Y agregó enviándole un mensaje casi directo a su compañero: "Nadie es más grande que la institución. Vamos a intentar siempre meter a todos los jugadores en esto, enseñarles y explicarles. Todos somos adultos, responsables, y hay que tomar consciencia de las situaciones. Este es un grupo sano, fuerte".

Del lado de Fernán Faerron, él publicó mensaje en sus redes sociales y todo indica que continuará: "Como todo ser humano me he equivocado, tengo un carácter fuerte y eso a veces no es tan bueno. Lo importante es que día a día intento mejorar como persona y profesional. Con humildad aceptaré mis errores y les juro que trabajaré duro para ser mejor en todos los aspectos necesarios”.