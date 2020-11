Amarini Villatoro está decepcionado por los actos de indisciplina en la Selección de Guatemala

El técnico Amarini Villatoro dio su punto de vista luego que tres jugadores fueran expulsados de la Selección de Guatemala por actos de indisciplina.

Amarini Villatoro, entrenador de la Selección Nacional de Guatemala, se manifestó luego que ayer se diera a conocer que Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía, quedaban expulsados de la convocatoria debido a que cometieron actos de indisciplina durante la concentración del microciclo de entreno de la semana anterior.

“El motivo se dio dentro del Centro de Alto Rendimiento, se fueron realizando las investigaciones y recabando las pruebas posibles para determinar las sanciones, lamentablemente se dio la situación de indisciplina y como técnico así me he manejado en los clubes que he dirigido, la disciplina está sobre cualquier cosa, más en la Selección, porque hay mucha gente esperando lo mejor de nosotros”, comentó el estratega de los chapines.

Villatoro confirmó que los futbolistas ingresaron al CAR el pasado domingo en la hora estipulada, pero su mal actuar sucedió horas después de ese día, cuando ya todos estaban adentro y estos hicieron una violación a la seguridad. “Aún se sigue investigando como se dieron los hechos, por el momento no se puede culpar a nadie, pero si está comprobado que existió el acto de indisciplina”.

“Tanto la Federación como el cuerpo técnico apelamos al profesionalismo, no estamos manejando niños, son futbolistas que son profesionales, tienen que valorar el sacrificio que hicieron de llegar hasta acá, esto es personal y cada uno debe asumir su responsabilidad”, agregó el entrenador, que además afirmó que él tomó la decisión de expulsarlos de la convocatoria.

Por último, Amarini Villatoro informó que habló con los jugadores y les informó sobre la sanción. “Yo hablé con ellos, me encuentro decepcionado y desilusionado, considero que hay que cambiar este tipo de actitudes, no solo en la selección, también en los clubes, esto si queremos mejorar nuestro futbol”.

La Selección de Guatemala ya había dado su nómina de jugadores para el partido amistoso contra Honduras del próximo domingo, donde se encontraban Jorge Aparicio y Alejandro Galindo, luego de ser expulsados, se llamó al también volante Cristian Guerra del Deportivo Iztapa.