El Salvador entero pedía por el regreso de Alex Roldán. El futbolista hubiera sido de suma importancia para las más recientes obligaciones, así como también sería determinante para las próximas. Finalmente, comunicó cuál es su decisión sellada.

Cuando asumió como entrenador de La Selecta, con la calma que suele llevar al hablar con los futbolistas, Hernán Darío Gómez afirmó que las puertas estaban abiertas para todos. Dijo que no creía en ciclos cerrados, y que esperaba regresos.

Si bien el colombiano intentó comunicarse en varias oportunidades con Roldán, o envió colaboradores a que lo hagan, nunca obtuvo respuesta. Ante esto, explicó que no estaba en sus planes rogarle a nadie. Selección Nacional es un privilegio.

Finalmente, tras la goleada que su Seattle Sounders le propinó al Cruz Azul por la Copa Centroamericana, se vio la decisión final del defensa. El encargado de darla a conocer fue Rolando González, cabeza de la Comisión Normalizadora.

Rolando González, presidente de la Comisión Normalizadora de la FESFUT, dio su versión de todo lo sucedido. Si bien le aseguró a El Gráfico TV que el vestidor de la Selección Nacional mejoró con Bolillo Gómez, lo de Alex Roldán está igual.

“Hablé con él, pero lamentablemente me dijo que no. Lo importante es que ahora el que quiera venir, tiene las condiciones listas. Nunca me he metido en una lista. El técnico es el responsable de eso. Nosotros solo damos las condiciones”, sentenció.

Además, González aseguró que otras condiciones mejoraron bajo su gestión. Las mismas podrían ser útiles para que Roldán, Zavaleta y otros jugadores que están bajo circunstancias similares pensaran en regresar de una vez a La Selecta.

“Lo de los premios ya está arreglado. Bolillo pidió que eso estuviera claro desde el principio. Ya no hay improvisaciones. En la Copa Oro pagamos todo antes de irnos. Nosotros trabajamos para darle a la plantilla el mejor escenario posible”, sentenció

Hugo Pérez fue parte de la Selección Nacional cuando explotó el conflicto que terminó con la salida de Alex Roldán y Eriq Zavaleta. Para finales de junio del corriente 2025, el entrenador comentó lo que le tocó vivir en carne propia.

“A Roldán lo mataron dos cosas: la primera fue cuando dijeron que él no era salvadoreño, no sentía la camiseta porque no nació acá. La segunda, cuando algunos jugadores hablaron mal de él y Zavaleta. Sáenz Marinero les prometió cosas que no cumplió. Eso fue lo último que colmó la paciencia”, comentó.

“En una reunión por premios, Zavaleta y Roldán se fueron indignados. Estaban maltratando a jugadores salvadoreños, ellos defendieron a sus compañeros y se fueron. Mientras tanto, los nacionales se quedaron negociando después de haber sido humillados. Para mí, eso es querer a la Selección“, finalizó el director técnico.