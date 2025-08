El reemplazante de Newton Williams: Wanchope recibe la noticia que Saprissa estaba esperando tras la lesión del panameño

La lesión de Newton Williams en su debut como jugador del Deportivo Saprissa fue un golpe demoledor para el cuadro morado. El atacante panameño de 24 años había arrancado con el pie derecho al marcarle a Club Sport Cartaginés en la primera pelota que tocó con la camiseta del Monstruo. Sin embargo, la alegría duró poco: minutos después, debió abandonar el campo con claros gestos de dolor.

El diagnóstico fue lapidario. “Newton sufrió una ruptura de ligamento cruzado y de meniscos, y va a tener que ser intervenido por nuestro equipo médico”, confirmó Erick Lonnis en conferencia de prensa. Esta lesión tiene un tiempo estimado de recuperación de nueve meses, por lo que Williams se perderá todo el Torneo Apertura 2025 y gran parte del Clausura, dejando a Paulo Wanchope nuevamente con un frente de ataque limitado.

ver también No solo Newton Williams: Wanchope enfrenta otra baja crítica que sacude a Saprissa tras la lesión del delantero panameño

Wanchope ya piensa en el reemplazo de Newton Williams

En este momento, las opciones más inmediatas son el juvenil panameño Gustavo Herrera, de 19 años, y el experimentado Ariel Rodríguez, de 35, que deberá manejar su físico para evitar lesiones. No obstante, podría haber otra alternativa dentro del plantel para suplir la ausencia de Williams: Warren Madrigal.

Publicidad

Publicidad

El delantero costarricense de 20 años regresó a Tibás tras un préstamo de seis meses en el Valencia CF de España. Su intención era continuar su carrera en Europa, pero durante su participación en la Copa Oro 2025 con la Selección de Costa Rica sufrió una grave fractura de peroné que truncó sus opciones internacionales. Esto lo obligó a iniciar un proceso de rehabilitación en las instalaciones de Saprissa.

Warren Madrigal se recupera en Tibás (Saprissa).

Publicidad

Tras una operación exitosa, las noticias son alentadoras. Según reveló el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, Madrigal podría acortar los plazos de recuperación: “A Warren le está yendo muy bien con la recuperación. En septiembre ya podría estar jugando”. Esto abre la puerta para que el joven atacante sea un refuerzo clave en la ofensiva morada en el tramo final del Apertura y en la Copa Centroamericana.

Publicidad

¿Buscarán un nuevo fichaje?

A pesar del optimismo con Madrigal, en Saprissa no descartan buscar un refuerzo ofensivo en el mercado. “Ya tenemos monitoreados un par de jugadores, no quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar. Estamos viendo una lista de jugadores que tienen la posibilidad de venir, hay un par que le dábamos seguimiento para el próximo año y es posible que se adelanten“, afirmó Erick Lonnis.

Publicidad

ver también Conmoción en Saprissa por la gravedad de la lesión de Newton Williams: revelan los meses que estará de baja

Con la temporada ya en marcha y un calendario exigente por delante, los tibaseños saben que no hay margen para improvisar. Mientras tanto, todo Saprissa estará atento al progreso de Warren Madrigal, el juvenil que podría convertirse, otra vez, en la gran esperanza ofensiva del equipo.