A pesar de que no lograron clasificar a la Final del Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras, el guardameta, César Samudio, se marchó como uno de los nombres a resaltar en Marathón. Sus grandes actuaciones provocaron que la fanaticada tuviera un cariño por él y se ganó la titularidad indiscutible en el marco de El Monstruo Verde.

De hecho, el corazón de la hinchada se ablandó más, cuando el portero panameño, se marchó llorando del terreno de juego tras la eliminación. Sin embargo, esto no quita que el futbolista pueda aceptar una transferencia a otro club del campeonato hondureño y se refirió al tema.

A pesar de que no ha culminado el torneo, ya se comienza a hablar de movimientos en el mercado y se informó que Motagua buscaría hacerse con Samudio de cara al Apertura. No obstante, el arquero se refirió a ello, manifestando: “Bueno, eso lo maneja mi representante con el club y el CAI, que es dueño de mi pase. Ellos tienen las negociaciones en pie y es lo que decidan”.

“Yo estoy bien acá, me gusta mucho la liga y estoy listo para aportar desde donde me toque. No sabía lo de Motagua, pero siempre se escuchan cosas, son rumores. Quizás por mi desempeño, quieran contar conmigo, pero yo estoy bien aquí y me han mostrado mucho cariño. Esto no depende de mí, porque no soy dueño de mi pase, depende del CAI”, finalizó.

Cabe destacar que Samudio fue uno de los porteros con más vallas imbatidas en el campeonato, por lo que, sin duda, será uno de los nombres que más suene para reforzar alguna de las porterías de Honduras.