Durante la tarde de este jueves, se viralizó un video de Gerardo Paiz, presidente de la Fedefutguate, quien hablaba de los jugadores panameños y la “ventaja” que tenía el fútbol de Panamá sobre las demás selecciones de la región, incluyendo la propia Guatemala.

Y es que, semanas atrás la Selección de Panamá se enfrentó a la Selección de Guatemala en la segunda fecha de la Liga de Naciones. El partido culminó igualado 1-1 cuando parecía que los Canaleros se podían llevar el triunfo, pero un tanto de Oscar Santis lo evitó.

Sin embargo, al término del compromiso, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, dio declaraciones en zona mixta, donde expresaba que la ventaja de Panamá, era que la Liga Panameña de Fútbol “pagaba muy mal”.

“Hablaba con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol y la ventaja de él, es que su liga paga muy mal. Como pagan muy mal, los jugadores buscan salir y el fenómeno es que tienen muchos panameños jugando afuera. De hecho, nosotros nos llenamos de panameños”, indicó hacia ESPN.

“El panameño al jugar afuera, se esfuerza tres veces más. Tienen muchos legionarios, tienen mucha calidad humana de panameños jugando en Europa y eso les ayuda mucho. Cuando vienen estos torneos, todavía se dan el lujo. Hoy me decía el presidente que hubo 4 jugadores que tiene en Europa, que no los trajo porque no los necesitaban”, agregó.

¿Por qué Panamá y Guatemala se enfrentan dos veces en Liga de Naciones?

La Selección de Panamá y la Selección de Guatemala se medirán en dos ocasiones, en la Fase de Grupos. Ambos elencos tienen un “nivel” similar en el Ranking FIFA, con respecto a los demás rivales de grupo: Trinidad y Tobago, Curazao, El Salvador y Martinica.

El primer enfrentamiento entre Canaleros y Chapines, se disputó el 7 de septiembre en Panamá. Mientras que el segundo, está pactado para el 17 de octubre, en suelo guatemalteco.