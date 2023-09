La Selección de Panamá se enfrentó a Guatemala el pasado domingo 10 de septiembre, por la segunda fecha de la Liga de Naciones. En un partido lleno de emociones, ambos elencos se marcharon del Estadio Guamuch Flores con un punto cada uno, después de haber igualado 1-1.

Sin embargo, con el nuevo formato, los dos se tendrán que enfrentar una vez más. Una modalidad que ha dado mucho de qué hablar y, de hecho, Thomas Christiansen mostró su molestia en más de una ocasión. Aunque no fue el único, pues Luis Fernando Tena también se vio inconforme.

“El formato no me parece los más justo y encima tuvimos la mala suerte de un doble partido contra Panamá. Concacaf lo hace pensando que sea más justo, pero me parece que no es así para todos. Sin embargo, nosotros ya sabemos de eso y tenemos que enfocarnos”, expresó Tena.

Cabe destacar que la Selección de Panamá, en los últimos meses, se ha colocado entre las cuatro mejores de Concacaf. Por lo que es el rival a vencer para Guatemala en el grupo de la Liga de Naciones y, aun cuando le sacaron un punto en casa, todavía tendrán que visitarlos en suelo Canalero.

Por otra parte, la competición solo clasifica a dos selecciones por grupo y, por ahora, Trinidad y Tobago es primera. Tanto Panamá, como Guatemala dependerán de sí mismas, si quieren avanzar a la próxima fase, aunque, de seguro, se tendrán que pelear uno de los boletos, de manera directa.

¿Por qué Panamá y Guatemala se enfrentan dos veces?

Dicho esto, por la misma razón, la Selección de Panamá y la Selección de Guatemala se medirán en dos ocasiones, en la Fase de Grupos. Ambos elencos tienen un “nivel” similar en el Ranking FIFA, con respecto a los demás rivales de grupo: Trinidad y Tobago, Curazao, El Salvador y Martinica.

El primer enfrentamiento entre Canaleros y Chapines, se disputó el 7 de septiembre en Panamá. Mientras que el segundo, está pactado para el 17 de octubre, en suelo guatemalteco.