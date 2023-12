Se acaba 2023 y se viene un nuevo año que tendrá muchos desafíos para las selecciones de Concacaf. Especialmente para Panamá, equipo que ha crecido mucho en los últimos años, y que tiene como principal objetivo seguir mejorando para poder pelearle a los grandes de su confederación.

Por otra parte, el aumento en el número de participantes en el Mundial permite que muchos más equipos puedan clasificarse y, por ende, hay muchas más posibilidades de ir a la máxima cita del fútbol mundial. Panamá, quien en 2018 tuvo su debut, no quiere repetir lo sucedido camino a Qatar 2022.

Sin embargo, 2023 dejó muy buenas sensaciones en el seleccionado canalero, especialmente porque pudo ganar todos los duelos frente a un rival directo en Centroamérica como es Costa Rica, además de la notoria mejor en el ranking FIFA.

La Copa América, el objetivo más duro

Aunque no sean favoritos, está claro que Panamá quiere dar la gran sorpresa de la Copa América 2024. No tienen un grupo sencillo. El Grupo C está compuesto por Estados Unidos, Uruguay y Bolivia, tres duros seleccionados, dos de los cuales son de Conmebol.

La realidad de fútbol boliviano hoy es bastante pobre, por lo que ese sin dudas ese será un duelo clave. Obtener los tres puntos ante Bolivia podría darles una chance, pero claro esta los rivales a vencer serán Uruguay, de gran presente futbolístico; y Estados Unidos, una potencia de Concacaf.

El final Four de la Liga de Naciones

Panamá es uno de los cuatro equipos que logró clasificarse para la fase final del segundo torneo de selecciones más importantes de Concacaf. Lo hizo luego de ganar su grupo y vencer de forma contundente a Costa Rica por un resultado global de 6-1 (3-0 en la ida, y 3-1 en la vuelta).

Ahora enfrentará a una de las grandes potencias de Conmebol, México. Aunque el conjunto azteca es claramente favorito, la diferencia entre ambos se ha reducido en los últimos años y eso les da esperanzas a los canaleros. Sus rivales, ya sea para la final o por el tercer puesto, saldrá del enfrentamiento entre Estados Unidos y Jamaica.