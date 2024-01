En el inicio del 2024 y la ventana de mercado de transferencias, ya se comienzan a hablar de posibles destinos para Adalberto Carrasquilla de cara a la siguiente temporada. De nueva cuenta, las especulaciones sobre su futuro vuelven a resonar entre los distintos medios deportivos, incluyendo un interés del Botafogo de Brasil.

Sin embargo, todo ha quedado en supuestos y todavía no se reporta alguna oferta en concreto. Además, se reporta desde el país sudamericano que el conjunto Albinegro no tiene en sus planes a Coco, por lo que ya habría descartado cualquier probabilidad de que el panameño vista los colores de la institución en el presente año.

Es preciso señalar que el interés que hay sobre Carrasquilla desde Brasil, no solo es de Botafogo. Y es que, según lo comunicado por José Miguel Domínguez, se rumorea que Flamengo también está sondeando el nombre del talentoso volante canalero. Quiere decir que, por el momento, los Rojinegros no tendrían competencia directa por el seleccionado panameño, con alguna institución de la misma liga.

¿Botafogo descartó a Adalberto Carrasquilla?

Tal y como mencionó el medio brasileño, Información Fogo, el cuadro de la Estrella Solitaria no tiene en sus planes reforzarse con el futbolista que milita en el Houston Dynamo: “Para ser justos y no tener ilusión, entramos en contacto con Botafogo para entender si se tiene algo interesante en Adalberto Carrasquilla del Houston Dynamo. No existe interés del Glorioso en la contratación del panameño, por el momento”.

Por otra parte, recordemos que Carrasquilla ha reiterado en distintas ocasiones que su principal intención es volver a Europa, aunque a día de hoy, no se ha reportado interés sobre algún equipo del Viejo Continente. A diferencia de otros clubes americanos, como el América de México que, incluso, se reportó que estaba muy cerca de contratar al ex-Tauro.

En cuanto a lo económico, el sitio especializado en el precio de cada futbolista,Transfermarkt, coloca a Carrasquilla entre los más costosos de Centroamérica con una ficha de 4.5 millones de euros. Sin embargo, desde la ventana de transferencias anterior, se ha informado que Houston Dynamo quiere ingresar entre 8 a 10 millones de euros por Coco.

¿Qué dijo Adalberto Carrasquilla sobre su futuro?

Yo ahora tengo contrato en el 2024 y con opción al 2025. Yo desde que llegué a Houston, ellos sabían que me quería mantener en Europa. Desde el principio les dije que si existía una posibilidad, me lo dejaran saber y no me cerraran las puertas, ellos lo saben. Ahora todo es diferente, se habla de salir a Europa, a mí me gustaría por reto personal, pero hay otras cosas importantes”, expresó Carrasquilla.