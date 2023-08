Durante la mañana del pasado sábado, se dio a conocer una de las noticias más importantes para Panamá, en cuanto al mercado de fichajes. Esto, luego de que Fabrizio Romano, especialista en la ventana de transferencias, asegurara que Michael Amir Murillo ficharía por el Olympique de Marsella.

Y es que, después de varias temporadas en el Anderlecht, Murillo logrará dar el salto de calidad que, para muchos, ya merecía. Sin embargo, desde el país en el que militaba, hay algunos detractores del defensor panameño y ese es el caso de Florian Holsbeek, periodista belga, en una entrevista hacia Football Club de Marsella.

“Es un jugador que llegó a Bélgica con una buena tarjeta de presentación. Un internacional que jugó el Mundial. Además, es un jugador que tiene muchos problemas. Él es indiferente. No activa la contrapresión cuando se pierde el balón. El problema no es que no quiera defender, es que no sabe defender”, inició.

“No aprieta lo suficiente en el eje cuando el juego es por la izquierda. No encaja, deja espacio. A sus espaldas siempre hay espacios, no sabe alinearse y defender de 4. Toma al hombre, toma rojos estúpidos, no sabe gestionar sus emociones. No sé qué pasó por la cabeza de Longoria (entrenador de Marsella) para ficharlo”, continuó.

“Para mí, sería un fracaso anunciado, o sería un milagro. Va a dejar espacios en su espalda, va a jod… a todos en la mie…”, concluyó, destrozando al lateral panameño que, no obstante, ha sido un titular indiscutido, tanto en su selección nacional, como en el propio Anderlecht.

¿Cuáles fueron los números de Murillo en Anderlecht?

Michael Amir Murillo llegó a Anderlecht en 2020. Desde su fichaje, disputó 134 partidos, marco 14 goles y brindó 18 asistencias, siendo uno de los titulares indiscutidos del club.

¿Cuándo vuelve a jugar el Marsella?

El Olympique de Marsella, volverá a jugar en la Ligue 1, el próximo 1 de septiembre, por la cuarta jornada del campeonato y se enfrentará a Nantes.