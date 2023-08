Fredy Góndola no la está pasando bien con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense, esto debido a las constantes críticas que ha recibido por su bajo rendimiento. El volante canalero ha estado en el ojo de los medios de comunicación y aficionados, por lo que al ser entrevistado por periodistas de su país se sinceró.

“Sí, tuve un bajón muy, muy importante, creo que todos los futbolistas han pasado por eso y si no han pasado, pronto pueden pasar por eso y se van a dar cuenta, pero eso ya pasó y ahora espero volver a ser el Freddy que era antes, tanto en selección como en el club”, dijo el centrocampista.

“Me dicen que soy bueno, lo mismo que me dicen los profes con el equipo, que soy bueno, que me la crea, que como lo dije, esto es algo por lo que todos hemos pasado, un mal momento, críticas, y esperemos salir adelante”, agregó Góndola.

Acerca de su estado de ánimo comentó: “Siempre he sido alguien que cuando estoy caído, siempre me levanto, vengo de un barrio del que me costó mucho salir adelante, sé la hambre que tuve cuando no tenía nada y ahora no voy a desaprovechar las oportunidades que tengo en la mano”.

A pesar de los cuestionamientos, el entrenador Andrés Carevic le ha dado un voto de confianza, una muestra es que ha sido titular en los últimos tres partidos, tanto del torneo nacional, como en la Copa Centroamericana.