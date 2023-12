Iván Anderson vive una de las mejores etapas de su carrera futbolística. En este 2023, el lateral derecho se asentó como uno de los legionarios con mayor proyección de Panamá. Incluso, logró disputar la pasada Copa Oro, cuando ingresó a la convocatoria de Thomas Christiansen, en lugar de Michael Amir Murillo (lesión).

Al igual, Anderson figuró en el amistoso que tuvieron los Canaleros frente a Argentina a principios de año. El lateral derecho partió como titular y dio de qué hablar con su actuación ante los campeones del mundo. Desde aquel compromiso, el jugador se mantuvo en el radar de la selección nacional.

Ahora, está cerca de dar un salto importante en su carrera, aun cuando en Monagas jugó Copa Libertadores, en la que se midió a Boca Juniors, Colo-Colo y Deportivo Pereira. Su siguiente paso sería Colombia para defender los colores de Fortaleza.

¿Iván Anderson jugará en Fortaleza?

El periodista, César Luis Merlo, indicó en redes sociales que Anderson ficharía por el recién ascendido: “El defensor Iván Anderson jugará en Fortaleza. Monagas lo cede a préstamo por un año y con opción de compra. Tiene 26 años y representa a la selección de Panamá”, informó.

Cabe destacar que Iván Anderson sigue perteneciendo a Monagas, con el que mantiene un contrato hasta el 2025. Quiere decir que, en caso de que Fortaleza decida no ejercer la opción de compra, el futbolista tendría un lugar asegurado en la institución venezolana.

Esta sería la segunda experiencia internacional de Colocho, que solo había militado en Tauro y Universitario, ambos de Panamá. Aunque con Monagas ha demostrado que tiene lo necesario para seguir triunfando en el extranjero.

¿Iván Anderson tuvo otros pretendientes?

“Si hablamos de un interés, por el momento, el mercado está cerrado, si hay algún acercamiento no me lo han dicho porque estoy concentrado en la Copa Libertadores“, dijo Anderson en una entrevista, después de ese amistoso vs. Argentina.