Este próximo lunes, 8 de mayo, comenzará el Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf 2023, que otorga dos boletos a la Copa del Mundo de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2023. La sede es Nassau, capital de Bahamas, y habrá doce combinados nacionales participan de este evento, incluyendo cuatro de centroamericanos: Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

El conjunto canalero va en búsqueda de repetir el gran papel que tuvieron en esta misma competición, pero en la edición de 2017. En esa oportunidad, se consagraron campeones y lograron clasificar al Mundial. En su último participación, Costa Rica 2021, quedaron eliminados en cuartos de final.

Han sido ubicados de forma azarosa, mediante un sorteo, en el Grupo C del torneo. Allí enfrentará a Estados Unidos, quien llevan dos clasificaciones seguidas, y dos elencos del Caribe: Trinidad y Tobago (nunca clasificaron a un Mundial, pero llegaron a cuartos en el pasado Campeoanto de Concacaf) y República Dominicana (nunca logró pasar de fase de grupos en esta competición).

El fixture de la Selección de Fútbol Playa de Panamá

vs. Trinidad y Tobago (Lunes 8 de mayo – 11 AM de Panamá).

vs. República Dominicana (Martes 9 de mayo – 11:00 AM de Panamá).

vs. Estados Unidos (Miércoles 10 de mayo – 12:30 PM de El Salvador).

¿Quiénes pasan a los cuartos de final?

Aquellos que concluyan entre los dos primeros puestos de sus respectivas zonas, avanzarán a la etapa de los mejores ocho. Estos se verán acompañados por los dos mejores terceros, por lo que en la ronda principal un total de cuatro naciones quedarán eliminadas.