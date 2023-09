El nombre de Freddy Góndola, sigue siendo uno de los más mencionados en el entorno de la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, no sería por una razón positiva, pues al atacante lo han señalado ya en distintas ocasiones por su rendimiento, el cual ha dejado a deber.

Uno de los episodios más recientes, se dio en el último partido de Alajuelense en el Estadio Morera Soto. Sucedió que el delantero, al finalizar el compromiso, salió entre lágrimas, a pesar de que su equipo había vencido 4-0 al rival. Esto, producto de la frustración del canalero.

Y aun cuando el futbolista se encuentra en un mal momento, se ha visto respaldado por su entrenador, André Carevic que, de hecho, le está brindando una cantidad considerable de minutos, en busca de que el panameño vuelva al nivel que lo posicionó como uno de los goleadores Manudos.

Por otra parte, el comunicador, Juan Carlos Agüero, habría revelado la principal razón por la cual Góndola no se encuentra dentro de la cancha. “Me dicen que lo de Freddy Góndola va mucho por un tema motivacional, no está con su familia acá y eso le ha afectado, están trabajando mucho la parte mental y Carevic le seguirá dando minutos para que logre quitarse esa racha”, expresó.

Cabe destacar que, en el reciente compromiso de la Liga, el entrenador habló sobre la situación del canalero, donde manifestó que: “Sabe que tiene el apoyo de parte de todos, los jugadores, cuerpo técnico, staff y toda la institución, hacia las personas que nos necesitan en momentos difíciles e importantes. Lo importante es que trabaja duro día a día y se esfuerza”.

¿Cuántos goles lleva Góndola en Alajuelense?

Freddy Góndola ha disputado alrededor de 100 partidos con la camiseta de Alajuelense, en los que lleva 20 goles y 9 asistencias en su cuenta personal.