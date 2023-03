Este lunes, durante la última conferencia de prensa que sostuvo Thomas Christiansen, el entrenador confirmó el rumor que rondaba en las semanas más recientes, que indicaba que el técnico danés no iba a estar presente en el amistoso entre la Selección de Panamá y Argentina.

Después de que Christiansen afirmara que las riendas las tomará Jorge Dely Valdés frente a la actual campeona del mundo, fue tema de todo el día en los medios locales. La mayor parte de ellos, estuvieron en desacuerdo con la decisión del estratega, quien aseguró que el encuentro ante Costa Rica, por la Liga de Naciones, es la prioridad.

“Hernán Bolillo Gómez jamás le dijo no a un partido amistoso. Es más, enfrentó a Brasil antes de su propio Mundial, allá sin conocer a nuestros jugadores, enfrentó al equipo brasileño. Bolillo le decía que sí, a todos los amistosos, Thomas (Christiansen) no“, manifestó Álvaro Martínez.

Al igual, el comunicador, Julio Shebelut, también emitió su comentario al respecto. “Oficialmente no va Thomas Christiansen a dirigir en Argentina y no se llevará a la mejor selección. Qué va con la Fepafut y Manuel Arias (Presidente de la federación) que no ponen orden. Porque todo es importante, igual Costa Rica y Argentina“, aseguró.

Gabriel Castillo fue otro de los que se mostró molesto, declarando, “hay cosas que nunca se van a entender, para cualquier técnico, enfrentar a Argentina (campeón del mundo), sería un fogueo de lujo, para Christiansen no, prefiere enviar un equipo rejuntado y quedarse preparando el partido ante los ticos“.

Por otro lado, uno de los comentarios más fuertes que se oyó hoy, fue el del periodista, Samuel Anthony que, incluso, afirmó que él hubiese destituido al entrenador por su decisión. “Es duro, de verdad yo quiero apuntar bien mis cañones, ese señor hace lo que le da la gana, no tiene jefe. Te fajaste, hiciste la mejor negociación del año para el primer amistoso del año. Si yo fuera Manuel Arias, lo despido“, acotó de manera contundente.

Más reacciones de la prensa panameña