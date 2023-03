Luego de que se oficializara que la Selección de Panamá enfrentaría a Argentina en un amistoso a disputarse el próximo 23 de marzo, se comenzó a rumorar que Thomas Christiansen no iba a ser el encargado de dirigir dicho partido. Este lunes, el propio entrenador confirmó la información, asegurando que no estaría presente para el encuentro ante la campeona del mundo.

Cabe destacar que Panamá tendrá un mes de marzo movido, debido a que mantendrá dos amistosos y un partido oficial por la Liga de Naciones. Por esta razón, el estratega aseguró que decidió concentrarse al cien por ciento en el choque contra Costa Rica por el torneo de Concacaf y dejará de lado los otros encuentros, los cuales serán tomados por Jorge Dely Valdés.

“Va a haber cambios, lo más importante del partido de Guatemala, es que será fuera de fecha FIFA y no podremos contar con todos los legionarios. También es importante que será un grupo joven y que podrían sumarse al Torneo Maurice Revello y por ello, Jorge (Dely Valdés) será el entrenador para ese partido. Nosotros en el Cuerpo Técnico, le vamos a acompañar“, dijo refiriéndose al amistoso frente a Guatemala.

Por su parte, también habló sobre el partido contra Argentina, confirmando que no estaría en el banquillo de La Roja. “Para mí, sería ilusionante ir a Argentina y enfrentar al campeón del mundo, pero no es mi prioridad. La prioridad para los jugadores, federación y nosotros, es la Nations League. Días después, tenemos partido decisivo contra Costa Rica y yo no me la quiero jugar, necesitamos estar enfocados. Si vemos las fechas, no es óptimo para lo que queremos buscar”, expresó.

Además, tomó el ejemplo del compromiso que se jugó ante Perú y días más tarde, versus Costa Rica en la pasada eliminatoria. “También tenemos de experiencia ese partido contra Perú y luego había un partido contra Costa Rica que perdimos 1-0. Por eso no quiero dejar nada al azar y enfocarme en lo importante. Insisto que hubiese sido espectacular, pero yo me debo a la federación y a los jugadores. Si yo viajo a Argentina y dejo a los jugadores entrenando solos, doy una mala imagen, de que no me importa el partido contra Costa Rica“, manifestó.

Sin duda, la decisión del entrenador danés ha levantado distintos comentarios entre los medios, siendo, en su mayoría, en contra de la acción que tendrá Christiansen, al no viajar hacia Argentina.