A pesar de que ya transcurrieron varios días de la final del Torneo de Copa de Costa Rica, el caso entre Mariano Torres y Freddy Góndola sigue siendo tema. Partido en el que Alajuelense venció 2-0 a Saprissa, aunque se vio manchado por una polémica dentro del terreno de juego.

Y es que tras la anotación de Góndola, el capitán del Monstruo Morado se le acercó al panameño a decirle algo. Según lo que informa el delantero de la Liga, Torres lo insultó de manera racista, una situación de la cual se ha hablado mucho, mientras que el incidente continúa abierto.

Cabe destacar que el caso no logró resolverse con mayor rapidez, debido a que el árbitro designado, aseguró que no escuchó la supuesta ofensa. Sin embargo, la reacción de Freddy Góndola, quien venía de marcar el gol de la victoria momentánea, dio mucho de qué pensar.

¿Cuál es la sanción que pide Alajuelense?

Tal y como informa el medio costarricense, Teletica, la Liga Deportiva Alajuelense pide una sanción de 8 partidos y una multa de un millón de colones (alrededor de 2 mil dólares). Esto, basado en lo que dice el artículo 47 del reglamento disciplinario. Al igual, la fuente expresa que, en las próximas semanas, el Disciplinario se reunirá para tomar la decisión final.

Por su parte, es preciso señalar que Mariano Torres, hasta el momento, se ha opuesto sobre todas las acusaciones recibidas. Además, aseguró que está dispuesto a colaborar con la investigación.

¿Qué dijo Mariano Torres?

“Sé lo delicado que es lo que se está hablando. El otro día después del juego me consultaron sobre ofensas en la cancha, pero no me hablaron de racismo. Nunca dije la palabra que se está diciendo. Nunca fui ni seré racista”, expresó Torres.

“Molesta porque se están diciendo cosas que yo no dije, pero es cuestión de tiempo, el tiempo pone las cosas en su lugar. Lo más importante es que se está hablando de un tema de racismo y yo nunca dije nada de eso. Creo que a partir de ahí está claro”, añadió.

