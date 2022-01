Luego de algunos contagios de COVID-19, Thomas Christiansen se vio obligado a reemplazar a los jugadores que dieron positivo. A raíz de esto, el danés llamó a Alessandro Canales como sustituto de uno de los ausentes, ahora el delantero ve esta oportunidad que debe aprovechar al máximo y así continuar el legado de su padre, Anel Canales.

“Para mí es un orgullo ser hijo de Anel Canales, como todos lo conocen un histórico aquí. Poder seguir sus pasos y, Dios primero, alcanzar mucho más que él. Me ha dado muchos consejos, él es mi pilar y mi ídolo. Si se los digo todos, nunca termino y estoy muy agradecido con él”, manifestó el delantero del filial de 9 de Octubre FC.

Pese a su buena temporada en Ecuador, el jugador confesó que no se esperaba un llamado tan pronto, "fue una sorpresa para mí. Uno espera una convocatoria, pero no pensé que fuera tan pronta”.

Además, expresó que se sintió cómodo en su primer entrenamiento, "fue como si fuera del club, conozco a la mayoría. La verdad que el grupo es muy amable y me recibió de la mejor manera. El entrenamiento tuvo mucha intensidad, es algo que me gusta acostumbrarme porque me caracterizo por tener una buena intensidad dentro del campo y me sirve mucho".

Para finalizar, habló sobre la competencia en la delantera que tendrá en esta ocasión con Jair Catuy, José Fajardo y Abdiel Arroyo, "esta es una competencia que tengo que respetar porque los compañeros tienen mucho tiempo en la selección". Sin embargo, reiteró, "solo espero mi oportunidad y hacerlo de la mejor manera".