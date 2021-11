Rolando Blackburn anota un golazo en la victoria de The Strongest [VIDEO]

The Strongest culminó la fecha sumando tres unidades cuando recibió a Blooming en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El cuadro donde juega el panameño logró vencer a su similar 2-1 e hizo que su rival continúe en su lucha por no caer en el descenso, por su lado, el Tigre se mantiene en la lucha directa con Club Always Ready por el liderato en la División Profesional de Bolivia.

La primera anotación de la tarde llegó mediante Rolando Blackburn, el canalero tomó el balón y desde fuera del área, colocó un disparo pegado al poste derecho que se metió dentro del arco. Unos 7 minutos más tarde, Blooming respondió con un tiro al palo de Julio Herrera, la pelota pareció meterse, pero el árbitro tomó la decisión de que no entró. Una jugada polémica que provocó el reclamo de los jugadores.

La primera mitad acabó con la ventaja mínima de los locales y en el complemento, Willie Barbosa pondría el 2-0 que le daría más tranquilidad al equipo. Un instante más tarde, la visita advirtió con otro disparo, pero la suerte estaba a favor de El Tigre, el remate se estrelló en el travesaño. Sin embargo, Nelson Orozco pondría el 2-1 a los 75 minutos para que el encuentro terminara con más emociones.

A pesar del gol y el buen partido que realizaron, Los Celestes no lograron empatar el marcador y se marcharían con la derrota, y con la misión de mantenerse alejado de Real Potosí que quiere salir de los puestos de descenso. Por su lado, Blackburn y The Strongest siguen en la lucha por el liderato y están a un punto de diferencia por debajo de Club Always Ready donde militan los panameños Mosquera, Cummings y Catuy.

En la siguiente fecha, The Strongest enfrentará a Bolívar el próximo 21 de noviembre en la jornada 26 de la Primera División de Bolivia. Dicho rival se ubica en la cuarta posición de la tabla y se mantiene con vida para pelear en los puestos más altos de la clasificación, por lo que será un duelo con dificultad para el equipo dirigido por Christian Leonel Díaz.