Panamá vs Arabia Saudita por el Torneo Maurice Revello 2022: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en Centroamérica

La Selección Sub-21 de Panamá se enfrentará a Arabia Saudita por la tercera fecha del Torneo Maurice Revello 2022, ex Esperanzas de Toulon. El juego será vital para la Rojita, puesto que se jugará el boleto a semifinales: actualmente está tercera en el Grupo A con 2 puntos, mientras que Francia ostenta 4 y Argentina, 6. Para colmo, Les Bleus son los mejores segundos del certamen por diferencia de gol, lo que complica aún más a los canaleros.

El encuentro entre Panamá y Arabia Saudita se jugará el sábado 4 de junio, a partir de las 7:00 horas de Panamá (6:00 de Centroamérica), en el estadio Lattre-de-Tassigny. A continuación, la lista de canales para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Panamá: Star+, ESPN 2 y ESPN 3

Star+, ESPN 2 y ESPN 3 Belice: ESPN2 y ESPN3

ESPN2 y ESPN3 Costa Rica: Star+, ESPN 2 y ESPN 3

Star+, ESPN 2 y ESPN 3 El Savador: Star+, ESPN 2 y ESPN 3

Star+, ESPN 2 y ESPN 3 Guatemala: Star+, ESPN 2 y ESPN 3

Star+, ESPN 2 y ESPN 3 Honduras: Star+, ESPN 2 y ESPN 3

Star+, ESPN 2 y ESPN 3 Nicaragua: Star+, ESPN 2 y ESPN 3

Star+, ESPN 2 y ESPN 3 México: Star+, ESPN 2

Star+, ESPN 2 Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS XTRA

Panamá vs. Arabia Saudita: cómo llegan los panameños

Los pupilos de David Dóniga están obligados a ganar. Vienen de empatar 0-0 con Francia (punto bonus por doblegarlos 4-2 en los penales) y caer 1-0 ante Argentina, de modo que la Albiceleste debería vencer a los galos para que la Rojita los supere por una unidad. Pero si empatan, en cambio, el panorama se complica: los de Bernard Diomède tendrían que perder desde los once pasos, forzando a los canaleros a golear a Arabia Saudita.

Panamá vs. Arabia Saudita: cómo llegan los saudíes

No ha sido fácil el torneo para los Halcones Verdes, quienes buscarán cerrar su etapa en el Maurice Revello de la forma más decorosa posible. El conjunto de Saleh al-Mohammadi le opuso toda la resistencia que pudo a la ya clasificada Argentina, cayendo in extremis por 1-0. Aunque no tuvo la misma "suerte" ante Francia, que le asestó un categórico 5-0.