Después de que Harold Cummings no lograra permanecer en Club Always Ready de Bolivia, el defensor se mantuvo como agente libre durante algunos meses. A pesar de que el jugador se entrenara con el Deportivo Árabe Unido, se rumoraba que no llegaría a la institución colonense debido a que manejaba ofertas en el extranjero.

Harold Cummings, quien estuvo bajo el ojo de la tormenta luego de que los medios indicaran que diferentes equipos de la LPF lo pretendían. Al final, terminó retornando a las filas del Expreso Azul, así lo hizo oficial el club en sus redes sociales este jueves. "¡BIENVENIDO A CASA! Anunciamos de manera oficial la contratación del defensa Harold Cummings a las filas del Expreso Colonense para este Apertura 2022 de la LPF", manifestó el equipo.

Incluso desde hace unos días, los medios adelantaron la noticia. "Entiendo que las conversaciones con Árabe estaban bastante avanzadas. Lo mejor era firmar con el club y si sale algo en el extranjero, luego te marchas", informó el periodista Guillermo Pineda durante el programa deportivo Play Sports.

Además, el entrenador del equipo, confesó en su momento, que le encantaría tener en su zaga central al mundialista de Rusia 2018, pero veía complicada la posibilidad, debido a que Cummings siempre contaría con propuestas internacionales. Sin embargo, su lesión sufrida ante Jamaica, pudo haber sido un impedimento para que firmara en las afueras del país.

Ahora el defensor llega a un equipo el cual está pasando por un buen momento en la zona defensiva, solo han recibido 3 goles en contra en 6 jornadas disputadas, también podrá aportar su experiencia junto al colombiano Pablo Escobar, quien ha demostrado solidez desde su arribo. Caso contrario a la ofensiva, que está pasando por una escasez de goles en el presente campeonato.