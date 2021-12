Catuy y Mosquera entre los descartes de Always Ready para la siguiente temporada

Club Always Ready, equipo donde disputaron la última temporada los panameños Orlando Mosquera, Jair Catuy y Harold Cummings, terminó subcampeón de la División Profesional de Bolivia luego de haber caído en la recta final de la competencia. Este miércoles, la institución decidió hacer una limpieza en el plantel.

Según lo reportado por el diario boliviano Deporte Total, Always Ready anunció que 12 jugadores no continuarían en las filas el conjunto Albirrojo para el próximo año y entre ellos, están Orlando Mosquera y Jair Catuy, dos panameños que llegaron en el 2021 al equipo sudamericano con el fin de triunfar en las afueras. Por su lado, no existen reportes de Harold Cummings, hasta el momento, todo indica que el defensor seguirá en el club.

Jair Catuy tuvo un cierre de temporada llamativo donde logró anotar una buena cantidad de goles en el torneo, pero los números del resto del torneo no lo acompañaron. El delantero solo pudo marcar 6 tantos en 23 partidos disputados. Se informó durante el día que su posible destino sería en la LPF con CD Plaza Amador.

Por el lado de Orlando Mosquera, el guardameta que también llegó a la institución el presente año, completó 19 compromisos vistiendo la camiseta albirroja y mantuvo su arco en cero en 8 ocasiones. A pesar de haberse ganado un puesto en la titular del equipo, su futuro estaría lejos de él. Hasta el momento, no se maneja algún interés por el arquero de la selección nacional.