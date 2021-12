Este jueves, Harold Cummings regresó a la institución azul para entrenarse junto al equipo dirigido por Julio Dely Valdés. Con el fin de mantener el ritmo durante sus vacaciones de fin de año, el canalero está haciendo pretemporada con el Deportivo Árabe Unido, equipo el cual en su momento, defendió los colores.

El zaguero central tuvo unos últimos meses difíciles en cuanto a lo futbolístico. Sus recientes actuaciones con la selección de Panamá dejaron a deber e incluso se le responsabilizó por la goleada sufrida ante Canadá, partido que es posible, le haya costado ser convocado por Thomas Christiansen para las fechas de eliminatoria en noviembre.

Además, Club Always Ready decidió no renovarle para la siguiente campaña y el jugador se encuentra en estos momentos como agente libre. A día de hoy, aún no se conoce algún posible destino para el defensor, por lo que volver a la Liga Panameña de Fútbol no se aleja de sus opciones en el próximo año.

Harold Cummings inició este año como uno de los pilares en la zona trasera de la selección nacional, pero su rendimiento se vio opacado con las actuaciones de Andrés Andrade y esto ha provocado que en la actualidad, el panameño de 29 años no pertenezca a ningún club y se ve obligado a entrenarse con el Deportivo Árabe Unido.

Por el lado del Expreso Azul, los colonenses recibieron un total de 30 goles en contra a lo largo del 2021 en 32 partidos jugados, promediando casi una anotación encajada por jornada. Razón por la cual no les vendría mal que Cummings vista la camiseta en el próximo Torneo Apertura para reforzar la línea defensiva.