Yoel Bárcenas, quien pertenece a Club Tijuana de México, culmina su contrato con la institución y su préstamo con CD Leganés. Todo parece indicar que el futbolista buscará cambiar de aires para la siguiente temporada y estaría de regreso a un equipo que ya conoce, el Real Oviedo, conjunto que le abrió las puertas por primera vez en España.

Según lo indicado por TPA Noticias, el canalero se encuentra en la agenda de deseos del onceno Carbayón y coincidiría con Cuco Ziganda, mismo entrenador que lo comandó en su aventura con el club en el 2018. A pesar de que Real Oviedo se mantiene sin director deportivo en estos momentos, la secretaría técnica del equipo está manejando nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla de cara al siguiente campeonato.

"Sin director deportivo, pero con trabajo adelantado por parte de la secretaría técnica, así vive el Real Oviedo en estos momentos. En los planes del conjunto azul está el del posible regreso de Yoel Bárcenas. Después de pasar por el Girona y militar esta última temporada en el Leganés, el que fuera futbolista carbayón entre 2018 y 2020, cuenta con el beneplácito del área deportiva para su regreso", expresó el medio en su página web.

Dicha información la rectificó Oviedo Fichajes, quien también manifestó la posible llegada del ex Árabe Unido y, además, agregó que el seleccionado nacional ve con buenos ojos una probable vuelta. Sin embargo, el que decidirá si el futbolista llega o no, será el próximo director deportivo, que todavía no se conoce quién es.

Por otra parte, Cancún FC, antes llamado Cafetaleros de Chiapas, mantiene cierto porcentaje de la ficha del volante y también se rumora que el conjunto de la Liga Expansión de México está peleando por los derechos del jugador. Aunque todavía no se conoce algún movimiento oficial, lo cierto es que Yoel Bárcenas ya tuvo una etapa con Real Oviedo en la cual marcó 14 goles y 4 asistencias en 74 partidos.