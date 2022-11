Se acerca el parón de temporada en los distintos campeonatos a nivel de clubes y con ello, comienzan a surgir rumores de los panameños y sus posibles destinos para la siguiente campaña. Y todo parecería indicar que, por lo menos, uno, terminará vistiendo la camiseta del Universitario de Deportes, de la primera división del fútbol de Perú.

Según lo manifestado por el periodista José Miguel Domínguez, serían cuatro canaleros que están en la mira del conjunto Crema. El equipo no logró luchar hasta el final por el título local y buscarían reforzar algunas de sus líneas de cara al próximo torneo. Por ello, han girado la vista hacia el país centroamericano con el fin de encontrar un fichaje que rinda al máximo.

"Buena fuente me informó este lunes que los panameños Abdiel Ayarza, José Fajardo, Jovani Welch y Gabriel Torres (no es humo) estarían en la mira de Universitario de Deportes de la Primera División del fútbol peruano. Me reiteran que Alberto Quintero no seguirá", manifestó el comunicador en redes sociales, en referencia a la posible llegada de algún panameño a las filas de la institución.

Recordemos que el contrato de Alberto Quintero finaliza a finales del presente año y es muy probable que no se le renueve, debido a su edad y el rendimiento mostrado en los últimos meses. En cuanto a los nombres que se manejan, Ayarza y Fajardo son los que mejor conocen la liga, donde ya han dejado buenos números en sus clubes previos.

Por el lado de Jovani Welch, el volante dio de qué hablar con Zamora FC en Venezuela y se rumora que varios equipos lo tienen en su lista de deseos. Con respecto a Gabriel Torres, viene de una temporada sigilosa en CD Antofagasta, donde su onceno descendió, por lo que no extraña que esté en búsqueda de una nueva aventura para el 2023.