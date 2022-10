A pesar de que se convirtió en un ícono en la institución de Universitario de Deportes, parece ser que Alberto Quintero está viviendo sus últimos meses con la camiseta Crema. Y es que la relación entre la afición y el panameño, se ha ido deteriorando en la actual temporada, en vista de que sus actuaciones suelen dejar a deber en algunas ocasiones.

Quintero está siendo protagonista de distintas novelas con Universitario en el presente año e incluso, se le acusó de no tener un comportamiento adecuado con sus compañeros. "Tengo entendido que, como compañero, me parece que lo que hace un futbolista de experiencia es respaldar a los jóvenes, no minimizarlos, y creo que Quintero, en ese sentido, no es un buen compañero", expresó el periodista, Michael Succar.

A raíz de todo esto, se está comenzando a rumorar que el extremo podría salir de la institución a finales de año, cuando culmine su contrato. Entre sus posibles destinos, se informa que Cusco FC y Club Cienciano han preguntado por él, aunque el segundo, podría ser el que tiene más probabilidad de quedarse con el panameño.

"Chiquitín (Quintero), todo parece que llegará a Cienciano. Tendría algo que ver con la llegada de un técnico y me han dicho que José Del Solar llegaría a Cienciano y el técnico ha pedido a Quintero", declaró Milena Merino en el programa Tiempo Extra. Cabe mencionar que Del Solar ya dirigió, en su momento, a Quintero y algo tendría que ver el entrenador.

Por otro lado, recordemos que hace unos días, Alberto Quintero obtuvo su segunda nacionalidad como peruano y esto facilitaría que permaneciera en el fútbol de Perú, debido a que ya no tendrá que ocupar plazas de extranjeros en las instituciones.